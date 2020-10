Cuenta Loma Bonita con Centro Integrador Bienestar

-La finalidad es que quienes son beneficiarios de estos programas no viajen a Tuxtepec a cobrar sus apoyos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este miércoles empezó a operar en el municipio de Loma Bonita, el Centro Integrador Bienestar, con la finalidad de que quienes deseen incorporarse a diversos programas o informarse sobre estos programas, no acudan hasta las oficinas de Tuxtepec



El Servidor de la Nación Rubén Durán Soriano, explicó que este centro para que se acerquen todos los programas a la ciudadanía, especialmente a los grupos vulnerables como adultos mayores y personas con alguna discapacidad, y así no tengan que trasladarse al momento de recibir sus apoyos.



Algunos de los programas que se manejan actualmente son el de Sembrando Vidas, el de adultos mayores, personas con discapacidad, el de tandas bienestar, pero también hay otros como el apoyo a madres trabajadoras que antes era el apoyo a las guarderías, así como las becas tanto para estudiantes de nivel medio superior y superior.



Este centro estará ubicado al interior del mercado Vicente Guerrero, y atenderán de lunes a viernes de 9 la mañana a las 5 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

