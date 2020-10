Crean Consejo Ciudadano para la Defensa de Áreas Naturales en Oaxaca

-Entre ciudadanos comunes, asociaciones civiles, organizaciones ambientales y CONVIVES luchan en contra de la explotación de áreas verdes



Mario Romero



Tuxtepec, Oaxaca. –La mañana de este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa con ambientalistas, organizaciones civiles y CONVIVES que protestan por la venta y explotación indiscriminada de los predios en el Cerro del Crestón y del Fortín, anunciando la conformación de un Frente Común denominado Consejo Ciudadano para la Defensa de Áreas Naturales de Oaxaca.



Por medio de un oficio dirigido al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín y al Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa; exigieron y extendieron sus peticiones que defienden como derechos constitucionales tanto para los habitantes, como para las áreas naturales que son objeto de explotación.



Dentro de los oficios que presentaron ante los medios de comunicación, también anunciaron las propuestas para colaborar de manera coordinada con las autoridades y así garantizar una sana convivencia para evitar poner en riesgo el entorno natural y respetar las obras que ya se encuentran en funcionamiento.



Además de que se enviará la petición al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador para que pedir su intervención y se logre la protección y re categorización que mantienen estos terrenos y formen parte del patrimonio cultural del estado.



La conformación de este nuevo Frente Común preocupado por la recuperación de espacios naturales y la biodiversidad de fauna y flora que reside en ellos, está integrada por: el presidente del Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente de Oaxaca de Juárez, el

Presidente y cofundador del grupo Dador de Vidas Oaxaca, la directora de Visión Oaxaca, la señorita Miss Earth Oaxaca 2020, el Presidente de Colectivos de Organizaciones Ambientales de Oaxaca, el Coordinador de Legislación y Puntos Constitucionales, Artistas Plásticos y de los CONVIVES de la zona.

