Con seminario busca CONAFE adaptarse a la nueva normalidad

-El coordinador de la zona 66 señaló que busca que tanto padres de familias y alumnado vayan conociendo esta nueva modalidad, para que se vayan adaptando a la misma

Alex Morales

Con la finalidad de adaptarse a la nueva normalidad en lo que respecta al inicio de clase, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) inició un seminario a nivel Nacional para capacitar a sus promotoras educativas, por lo que en Valle Nacional no fue la excepción, pues realizaron estas actividades en la explanada municipal respetando los protocolos de sanidad, así lo manifestó Juan Jaime Miranda Alvarado, Coordinador de la zona 66 adscrito a este municipio.

Miranda Alvarado, reconoció que el sistema virtual que actualmente están realizando los centros educativos en todos los niveles, no es nuevo para ellos, ya que enfatizó que cuando empezó la contingencia decidieron adaptarse a esta modalidad, por lo que dijo que no es un problema para los promotores, siendo que ya se ha venido aplicando, sin embargo explicó que con este seminario busca que los educadores y alumnos se adapten a esta nueva normalidad.

Así mismo, mencionó que en la actualidad existen 19 módulos de CONAFE en todo el municipio, y es a través de esta capacitación que buscan que tanto padres de familias y alumnos se vayan adaptando a este nuevo sistema debido a la pandemia.

Por lo que indicó, que será necesaria la participación de las autoridades auxiliares en las comunidades, para que puedan explicar en su momento a la población, y sobre todo facilitar la comunicación con ellos, pues reconoció que hay lugares que todavía tienen filtros sanitarios, lo que hace más complicadas las actividades, a pesar de que se utilicen las plataformas digitales, pues reiteró que la red de Internet está inestable y no permite las clases virtuales.

