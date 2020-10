Comerciantes deben cumplir protocolos para contrarrestar casos de Covid-19 en Tuxtepec

-La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo ha supervisado 895 comercios del centro de la ciudad y entregado 345 distintivos de Establecimientos Seguros

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- En cumplimiento a los protocolos de la Secretaría de Salud, al decreto emitido por el Gobierno del Estado de Oaxaca y a las acciones extraordinarias aprobadas por el Cabildo tuxtepecano que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo ha visitado 895 comercios de la zona centro de la ciudad para verificar que estos cumplan los protocolos de higiene para dispersar y prevenir el incremento de casos positivos y decesos por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19.

Jimmy Davis Santos Sánchez, titular de esta área, explicó que estas supervisiones no se refiere a cerrar o imponer multas, sino concientizar a los comerciantes y empresarios en el sentido de que estas medidas que se están llevando a cabo en Tuxtepec son para el bienestar común; indicó que derivado de estas supervisiones han entregado 345 distintivos de Establecimientos Seguros a quienes cumplen con estos protocolos sanitarios.

El funcionario municipal dio a conocer que los establecimientos trasnacionales son los que están en la mejor disposición de tener sus protocolos sanitarios correctos, mientras que la mayoría del comercio pequeño local, no cumplen al 100%, siendo 750 establecimientos los detectados que no lo hace n de manera adecuada con el mencionado protocolo sanitario.

“Lo que estamos haciendo es básicamente supervisar y hacemos un llamado a todos los dueños de los negocios para que acaten todos los protocolos, asegurarnos que aplican las acciones de sanidad necesarias, así como la sana distancia que aún debe prevalecer en los establecimientos, ya que el objetivo primordial es tener a la ciudadanía sana”, afirmó el funcionario.

Jimmy Davis Santos Sánchez, expuso que el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, en reiteradas ocasiones ha hecho un exhorto respetuoso a todos los comerciantes para que “respeten las medidas sanitarias porque el Ayuntamiento continuará a través de la Dirección de Desarrollo Económico con sus inspecciones y de manera constante, no sólo en beneficio de sus clientes, sino de los mismos trabajadores de los establecimientos y la población en general”.

Insistió en que este tema de prevención y sanidad implica la corresponsabilidad entre autoridades de los distintos órdenes gubernamentales, los sectores productivos y la misma ciudadanía, “es decir, debemos trabajar de la mano para que los casos positivos y defunciones por Covid-19 no vuelvan a incrementarse en el municipio.

Por otro lado, el Director de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de Tuxtepec, informó que el Gobierno que dirige el alcalde Noé Ramírez Chávez, ha llevado a cabo 5 capacitaciones a diferentes sectores económicos como son la Asociación de Sonideros, Prestadores de Servicio de Banquetes, Servicios Profesionales de Fotografía, Estéticas y Barberías, Acondicionamiento Físico y Gym.

Comentarios

