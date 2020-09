Vinculan a proceso a presunto asesino de policía municipal de Xoxocotlán

-El Juez dio un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación, al imputado se le dictó prisión preventiva oficiosa



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó por medio de un comunicado que se vinculó a proceso al presunto asesino del policía municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el imputado J.J.B. fue enviado a prisión por el delito de homicidio específico.



De acuerdo a la carpeta de investigación 29505/FDAI/UEIH/2020, el incidente se registró el pasado 25 de septiembre de este año a las once de la mañana con diez minutos, cuando el hoy occiso se encontraba realizando la detención del imputado en el “Parque del sol” del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.



Durante la detención el probable responsable sacó un arma punzocortante que llevaba, con la cual le causó varias lesiones a la víctima, al punto de ocasionarle la muerte en el lugar de los hechos, luego de esto, el agresor fue sometido por elementos de la policía municipal y lo pusieron a disposición del agente del ministerio público.



El Juez en turnó dictó auto de vinculación a proceso al probable responsable, y dio un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, asimismo dictó la presión preventiva oficiosa como medida cautelar.

