Vecinos del Centro Histórico de Oaxaca, exigen condiciones seguras e igualitarias para vivir

-Denuncian que hace falta seguridad, luminarias, infraestructura y atención para el rescate de la riqueza cultural de la zona



Graciano Gómez



Tuxtepec, Oaxaca.– Mediante una conferencia de prensa convocada por vecinos del Centro Histórico de Oaxaca, fue que dieron a conocer diversas inconformidades con el gobierno del estado, ya que aparte del abandono de las autoridades en materia de infraestructura y seguridad, están dejando perder los valores culturales que destacan la zona sur de la entidad.



Ya que es ahí de donde se reconoce tanto nacional como internacionalmente la ciudad a través de la Guelaguetza, de la que año con año las chinas oaxaqueñas son anfitrionas además de que aún se conservan las primeras fachadas coloniales y se viven las tradiciones de antaño.



Sin embargo, la inseguridad crece al día con todo tipo de delincuencia y las condiciones de las calles son deplorables por falta de atención, además de que el tema de la prostitución crece desmedidamente entre mujeres y hombres, no sin antes mencionar el aumento del comercio informal lo que causa la mayor de las molestias a los habitantes de la zona.



El comité de vecinos indicó que debido a la pandemia se vieron en la necesidad de convocar está rueda de prensa a modo de manifestar sus exigencias, ya que la gente está temerosa por las reuniones que causan aglomeración de personas por que representan grandes focos rojos de posibles contagios de Covid.



Por lo que por este medio de comunicación exigieron y exhortaron a las autoridades oaxaqueñas la atención a sus peticiones para brindar una mejor calidad de vida, igualitaria y segura para que toda la población se sienta tranquila al transitar por sus calles.

