Trabajadoras de la secretaría de la mujer limpian destrozos tras actos vandálicos de feministas

-Los daños serán subsanados con recursos de la dependencia



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Luego de los destrozos que hicieron grupos feministas a las oficinas de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), trabajadores de esta dependencia iniciaron con los trabajos de remoción de vidrios y a limpiar las instalaciones, para así poder seguir atendiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad.



Para evitar que las personas que diariamente caminan por la zona, se acordonó el área a efecto de que alguien se corte con los vidrios que aún permanecen en la vía pública, asimismo levantaron los equipos de cómputo y mobiliario que destrozaron estos grupos feministas, de acuerdo a comentarios del personal, será con los propios recursos de la dependencia con la que se reparen los daños causados.



Y es que durante la marcha feminista que se realizó la tarde de este lunes, para celebrar el primer aniversario de la despenalización del aborto en Oaxaca, algunas manifestantes realizaron actos vandálicos como pintas a la fuente de las ocho regiones, así como destrozos en las instalaciones de la Secretaría de la Mujer, el INEGI y el IMSS.



Es preciso mencionar que la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y su titular Ana Vázquez Colmenares, han sido duramente cuestionadas ante la falta de acciones que garanticen la seguridad de las mujeres, máxime que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de feminicidios en el país.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario