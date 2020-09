Solicita diputado Horacio Sosa a gobiernos estatal y municipal políticas públicas para la defensa del maíz nativo

-Durante la conmemoración del Día Estatal del Maíz Nativo, en el Congreso Local

Comunicado



San Raymundo Jalpan,Oax. 29 de septiembre 2020. “El Estado debe garantizar y promover la conservación y sostenibilidad de semillas de maíz nativo”, apuntó el diputado Horacio Sosa Villavicencio, Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local.



Lo anterior en la conmemoración del “Día Estatal del Maíz Nativo” en Oaxaca, decreto oficial por la 64 Legislatura.



El también impulsor de este decreto en 2019, expuso que actualmente los maíces nativos no garantizan suficiencia alimentaria porque no cuentan con un mercado industrial. “El maíz nativo vive para salvaguardar las culturas, más no como un producto con potencial comercializador”, expresó Sosa Villavicencio.



Indicó que según especialistas en la industria alimenticia, si la producción nacional de maíz nativo crece, los agricultores podrán mejorar sus ingresos hasta en un 350% que, aseguró, representan: una vida mejor y más digna para las personas agricultoras.



En este sentido añadió que, el reconocimiento del “Día Estatal del Maíz Nativo” se suma al llamado, emitido por el Foro Económico Mundial en 2009, en el que demanda a los gobiernos una nueva visión para la agricultura, ante el desafío que representará alimentar a las 9 mil millones de personas que posiblemente habitarán el planeta en 2050.



Sosa Villavicencio, llamó a las autoridades municipales, estatales y federales, a trabajar de manera coordinada y generar acciones que permitan valorar en el mercado las propiedades del maíz nativo. A fin de incrementar la producción y comercialización del grano.



Expuso que el maíz junto con el frijol y la calabaza, aportan alrededor del 75 por ciento de la ingesta de calorías de la población rural, convirtiéndolo en el cultivo más importante para el pueblo oaxaqueño.



El diputado morenista, -dijo- que para el pueblo mexicano, el maíz tiene un significado profundo, pues conlleva aspectos culturales, religiosos, estéticos y de organización económica, política y social.



Durante el evento de conmemoración por el Día Estatal del Maíz Nativo, denominado “Honremos Nuestro Origen“ que tuvo lugar en el Congreso Local, participaron las diputadas: Gloria Sánchez López, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, Elena Cuevas Hernández, Leticia Socorro Collado Soto y Juana Aguilar Espinoza.



También se contó con la presencia de los diputados: Timoteo Vásquez Cruz, y Fredie Delfín Avendaño.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario