Saturado ISSSTE de Oaxaca, para atender a pacientes covid

-No cuentan con personal médico, de enfermería ni espacio para atender a los pacientes



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un documento la Dirección del ISSSTE en la ciudad de Oaxaca, da a conocer que esta clínica se encuentra al 110% de su capacidad en lo que refiere al área covid, explicando que se tiene una alza en el número de pacientes con esta enfermedad.



Esta clínica fue reconvertida para atender a los pacientes covid durante estos últimos meses, asignando 32 camas, de las cuales 24 eran para adultos, 6 más camas pediátricas y 2 de toco cirugía, y hasta este lunes 28 de septiembre, el área “se encuentra ocupada en un 110%”.



Del total de pacientes que actualmente están en la clínica de la ciudad de Oaxaca, 25 son adultos y de éstos 15 están con apoyo mecánico ventilatorio; por lo que no se pueden recibir a más pacientes debido a que no se cuenta con más recurso humano médico, de enfermería y sobre todo sin espacio físico en esa área.



“Derivado de lo anterior no estamos en condiciones de recibir pacientes de las clínicas foráneas por recurso humano y espacios físico, por el momento tampoco podremos atender a más pacientes con patología respiratoria (COVID-19)” dice este documento el cual está firmado por el Director Jesús Gonzalo López Cruz.



Y es que actualmente la ciudad de Oaxaca registra 4 mil 631 casos positivos hasta el corte de este lunes 28 de septiembre, y por lo tanto es la Jurisdicción Sanitaria número 1 de los Valles Centrales que ocupa el primer lugar en casos defunciones, sumando hasta el momento 11 mil 148 casos y 690 muertes por COVID.

