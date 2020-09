Reconoce magisterio fracaso de las clases virtuales ante falta de tecnología en Valle Nacional

-El Supervisor de la zona escolar 117 dijo que trabajan con cuadernillos para que los alumnos investiguen, puesto que la mayor parte de las comunidades carecen de Internet y otras herramientas

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- A poco menos de un mes de haber iniciado las actividades escolares en Valle Nacional, el Supervisor de la zona escolar 117, Wilfrido Guillermo Hernández López, señaló que las clases en línea han sido un fracaso, pues no se cuentan con las herramientas, ni las tecnologías para que los alumnos puedan cursar en esta modalidad, por lo que informó que se está trabajando a base de cuadernillos para facilitar las labores de los educandos.

Hernández López, manifestó que otro de los problemas ha sido la señal de Internet, ya que en muchas comunidades no se cuenta con ese servicio, asimismo dijo que en la cabecera municipal la red se ha saturado complicando aún más los trabajos de los alumnos y padres de familia que tienen que batallar para sacar los trabajos adelante.

Por otro lado, con respecto a la calendarización en este 2020, dijo que no existe complicaciones para los estudiantes bajo esta nueva modalidad, pues resaltó que el IEEPO tendrá que validar sus estudios, ya que la situación de pandemia debido al covid-19 repercute a nivel mundial y no en una región, situación que los ha obligado a tener que dejar las aulas para mantener protegida a la niñez, sobre todo en Oaxaca.

Por último, explicó que la única opción que garantiza la educación de la niñez Vallense son las clases presenciales, sin embargo están a la espera de que el sector salud emita la orden para poder regresar a las aulas, aunque por la situación dijo que ve muy complicado que sea en este año.

