Policía Municipal de Tuxtepec captura a 3 presuntos asaltantes

-En cumplimiento de su deber resulta lesionado un oficial quién, al igual que los detenidos, está en observación médica

Tuxtepec, Oax.- La Policía Preventiva Municipal reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y como parte de este, ha intensificado los operativos durante las madrugadas a través del escuadrón de patrullas, mismo que esta madrugada dio un certero golpe al lograr la captura de 3 individuos que asaltaron conocida taquería que se ubica en el fraccionamiento Costa Verde.

El Comisario Oscar Velasco Velasco, explicó que este es el resultado y una muestra de que las acciones dicen más que mil palabras del compromiso de la Policía Preventiva Municipal para con los tuxtepecanos a quienes les pidió tener confianza en los cuerpos de seguridad, a denunciar la comisión de cualquier ilícito, “porque los ciudadanos son nuestros ojos y nuestros oídos, los invitó a hacer sus reportes para que estos sean atendidos con prontitud”.

En relación a los hechos señaló que entre las 3:30 y 3:40 de la madrugada de este martes, 3 individuos a bordo de una motocicleta asaltaron una taquería que se ubica a 10 metros de una gasolinera en el fraccionamiento Costa Verde, despojando a los clientes de sus pertenencias, así como del dinero de la venta que habían tenido hasta esos momentos.

Por este lugar un agrupamiento de 4 motopatrullas de la Policía Preventiva Municipal realizaba su recorrido pasando por este sitio y los afectados solicitaron el apoyo de los elementos que de inmediato iniciaron la persecución, por lo que a la altura del centro comercial Chedraui, los presuntos asaltantes comenzaron a agredir a los oficiales con disparos de armas de fuego, cayendo herido uno de los elementos policiacos, mientras el resto continuó la persecución.

A la altura de la Glorieta “Flor de Piña”, los delincuentes reiniciaron los disparos contra los policías, quienes tuvieron que repeler el ataque de manera proporcionada y adecuada y fue a la altura de la avenida Independencia esquina con la calle Riva Palacios donde en su huida, los presuntos asaltantes cayeron de la motocicleta en donde uno de ellos resultó herido y los 2 restantes corrieron para tratar de huir pero metros más adelante fueron alcanzados por los policías. Cabe mencionar que estos 2 presuntos delincuentes también se encontraban heridos.

En este lugar, los oficiales logran recuperar las pertenencias de las personas asaltadas y el dinero del que fue despojada la personas encargada de la mencionada taquería, mientras que se pidió el auxilio para que el oficial y los 3 presuntos ladrones heridos recibieran atención médica, reportando su estado de salud estable y en recuperación.

Abimael Oscar Velasco Velasco, puso a disposición de la ciudadanía tuxtepecana los números telefónicos 911 que es un enlace directo para todas las corporaciones de seguridad como son la Policía Estatal, Vial, Guardia Nacional y Municipal, así como el número directo de la Comisaria que es el 287- 875-31-66, enlazado a todos los oficiales que en esos momentos se encuentran en servicio y de inmediato acudan al llamado de quien requiere de un auxilio.

