Manifestantes de Montoya y San Martín Mexicapam, liberan calles del centro de Oaxaca

-Comentaron que Segego intervendrá en conflicto ante nula atención del gobierno municipal de Oaxaca



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Durante la tarde de este martes, los habitantes de las agencias de Montoya y San Martin Mexicapam, liberaron las calles del centro histórico de Oaxaca, debido a que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), intervendrán para resolver el conflicto, ante la nula atención del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez.



Comentaron que la postura del ayuntamiento capitalino es de cerrazón, a pesar de que es al gobierno municipal al que le compete solucionar el conflicto y para ello solo requieren que se les presente el proyecto integral, para que así no haya afectaciones a la población, tal y como sucedió con la construcción de Plaza Bella.



Cabe mencionar que desde el domingo estas agencias han manifestado su inconformidad, debido a que nunca se les presentó el proyecto, a pesar de que en varias ocasiones lo solicitaron por escrito al gobierno municipal de Oaxaca de Juárez

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario