Instala CEPCO Comité de Evaluación de Daños por declaratorias de desastre

-Esto con motivo de las dos declaratorias de desastre autorizadas por el Gobierno Federal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), llevó a cabo la instalación del Comité de Evaluación de Daños con motivo de las dos declaratorias de desastre autorizadas por el Gobierno Federal.

El titular de la dependencia, Antonio Amaro Cancino, indicó que por inundación fluvial ocurrida del 18 al 20 de septiembre, se declararon en desastre cinco municipios que son: San Juan Comaltepec, San Juan Lalana, Santiago Choapam, Santiago Jocotepec y Santiago Juxtlahuaca.

Mientras que por movimiento de ladera ocurrido del 18 al 21 de septiembre, se declararon en desastre nueve municipios en los que se encuentran Eloxochitlán de Flores Magón, Ixtlán de Juárez y San José Independencia.

En esta situación también están los municipios de San Juan Petlapa, San Miguel Coatlán, Santa Catarina Juquila, Santiago Camotlán, Santiago Zacatepec y Totontepec Villa de Morelos. Por lo que se establecieron los subcomités de evaluación de daños.

Amaro Cancino dijo que estos subcomités son los encargados, a través de las dependencias federales y estatales, de llevar a cabo la evaluación de daños en infraestructura pública y vivienda, así como de la ejecución de los recursos.

