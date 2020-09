Habitantes de Montoya y San Martín Mexicapan amplían bloqueos en Oaxaca

-Se trasladaron al centro de la ciudad de Oaxaca, anteriormente estaban en el puente del tecnológico



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de las agencias de Montoya y San Martín Mexicapan, ampliaron sus bloqueos en la capital oaxaqueña, para ejercer mayor presión a las autoridades de Oaxaca de Juárez, para que le den solución a sus demandas, que tienen que ver en conocer a detalle el proyecto de construcción de la Plaza Monte Albán Oaxaca.



Por la mañana los manifestantes se instalaron en el puente del tecnológico, situación que provocó afectaciones a la circulación de la zona, ahí las autoridades de ambas agencias informaron que luego de que se rompió la mesa de diálogo con el gobierno que preside Oswaldo García Jarquín, no han tenido ningún tipo de acercamiento.



Debido a que la postura de las autoridades capitalinas ha sido la de no atender sus demandas o tener un acercamiento con los manifestantes, decidieron ampliar sus protestas y bloquearon varias calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, pues su postura es que sus peticiones sean cumplidas.



Los puntos que están bloqueados son el crucero de Díaz Ordaz con Hidalgo, Díaz Ordaz con Independencia, J.P. García con Independencia, 20 de Noviembre con Independencia y Díaz Ordaz y Trujano, debido a estos bloqueos, se registró un congestionamiento vial considerable en el centro histórico de la capital.



Cabe recordar que este lunes hubo una mesa de diálogo entre los manifestantes y la dirección de obras públicas, sin embargo los agentes mencionaron que la postura prepotente del titular del área Carlos Moreno, favoreció para que no se concretaran acuerdos y se rompiera la mesa de diálogo.

