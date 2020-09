Consejo Ciudadano pide formar comisión que informe sobre obra del agua en Tuxtepec

-El documento lo entregaron este lunes, y esperan que pronto nombren sobre esta obra



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a las dudas que aún prevalecen con respecto a la obra de la modernización de la red de agua potable, el Consejo Ciudadano solicitó al Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez nombrar una comisión que informe del desarrollo de la obra.



A través de un documento con fecha del 28 de septiembre, integrantes del consejo Ciudadano para el Seguimiento de la Función Pública, piden a las autoridades municipales que se nombre a una comisión con diferentes áreas para que vigile la realización de esta obra y que se verifique que se realice como lo marcha el proyecto y sobre todo que se busque continuar sin afectar tanto el trafico, como actualmente se está viendo.



Este documento que está firmado por el Coordinador General Jarim Feria Juárez y el Coordinador de Infraestructura Sergio Bravo Beltrán, ya está en manos de la secretaría Municipal, se piden datos de la empresa responsable de la obra, el plan de trabajo, ya que “los Tuxtepecanos estamos cansados de obras inconclusas o mal realizadas por parte de las empresas a cargo”, se lee en el documento.



Y es que a decir del consejo ciudadano son muchas las quejas que se han dado en redes sociales sobre esta obra que está realizando el gobierno del estado, la cual está afectando el tránsito tanto vial como peatonal, ya que en varias calles y avenidas del casco urbano están realizando los trabajos lo que obliga a los automovilistas a buscar rutas alternas.

