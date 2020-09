Con paro, sección 35 del Sindicato de Salud, exige bono covid

-Hubo el compromiso del gobierno estatal en pagarles la mitad del bono el pasado 25 de septiembre



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes la sección 35 del sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA), realizaron una asamblea permanente para exigir el bono covid, el cual es para todo el personal que ha estado trabajando durante la pandemia.



La asamblea se realizó en todo el estado, en donde no se descuidó el área de urgencias, y fue para exigir a las Autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) el pago de este estimulo a los trabajadores del Segundo nivel que aun no reciben el pago, pero también todos los de primer nivel.



Cabe destacar que tras una reunión que tuvo la base trabajadora con el Gobernador del Estado Alejando Murat Hinojosa, celebrada el 21 de septiembre se acordó que sería el pasado 25 que se reflejaría este bono al personal de salud, sin embargo hasta el momento no se ha pagado, lo que los obligó a realizar este paro.



Con esta asamblea también exigen, el pago en efectivo de uniformes, dotación de Equipo de Protección Personal de calidad y abasto suficiente, y también que el material sea de buena calidad.



En su momento, el secretario general de la gremial, Mario Félix Pacheco dijo que solicitarían el bono en dos pagos, el primero de cinco mil pesos a finales de este mes de septiembre, y posteriormente el gobierno estatal gestionaría el recurso para la otra parte del bono.

