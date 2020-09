Clases por televisión solo funcionan en zonas urbanas: Azael Santiago Chepi

-El legislador dijo que el programa “Internet para todos” debe ponerse en marcha a la brevedad, para que haya mayor cobertura



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Las clases que se están impartiendo por televisión, solo han servido en las zonas urbanas, con gente que tiene televisión o tabletas electrónicas, sin embargo en muchas zonas de la entidad no se tiene acceso a internet, por ello el Diputado Federal Azael Santiago Chepi dijo que se impulsará que haya servicio de internet para todos.



Además dijo que al ser Secretario de la Comisión de Educación, se le pedirá a las autoridades educativas federales y estatales, que se brinden las mejores condiciones a los estudiantes, principalmente en las poblaciones que no tienen acceso a internet y a las familias que no cuentan con televisión.



El también ex dirigente de la Sección 22, comentó que es necesario que se ponga en marcha el programa “internet para todos”, en el cual participan la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se pueda dar el servicio de internet en las zonas dónde no hay cobertura.



Asimismo indicó que hay maestros, principalmente en la sierra, que van un día a la semana a las poblaciones a dejar trabajos y revisarlos, para que así los alumnos no se atrasen, esto lo hacen cuidando las medidas de prevención sanitarias, como ejemplo dijo que el maestro de primer grado va el día lunes y junta grupos de cinco alumnos por hora y así sucesivamente.



Cabe mencionar que tanto autoridades sanitarias y educativas a nivel federal, han informado que el regreso a las clases en las aulas será cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, en ese sentido Santiago Chepi comentó que el recurso del programa “La escuela es nuestra”, se pueden hacer modificaciones para proteger a los estudiantes.

