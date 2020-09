Casa de la Cultura Telpochcalli en Loma Bonita, imparte talleres virtuales

-Invitan a la población a seguir las actividades culturales a través de las redes sociales



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La contingencia a causa del covid, ha provocado también que las actividades culturales se suspendieran, por lo tanto a través de las diversas plataformas digitales muchos han continuado sus cursos como es la Casa de la Cultura Telpochcalli en Loma Bonita, que lleva 2 meses y medio con actividades en línea.



El Director de la Casa de la Cultura Omar Portugal Hipólito, explicó que los talleres que están impartiendo son el de teclado, el de son jarocho, así como el de danza folclórica tanto para niños como jóvenes, y el de tejido en gancho.



Así mismo informó que este próximo viernes van a tener un programa al que llamaron “diálogos” mismo que será a través de facebook en donde van a tocar temas culturales de importancia social, y así en el municipio de Loma Bonita el tema cultual siga a pesar de la contingencia.



Por lo que hicieron la invitación a todos a disfrutar de este espacio cultural que será todos los viernes a las 8 de la noche, y así seguir rescatando este tema cultural, mismo que sigue a pesar de la pandemia, pero además pidieron a los lomabonitenses a apoyarse de ellos para promocionar sus productos y así se reactiven sus ventas.

