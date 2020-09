Una vez más con marcha, organizaciones piden cese la violencia contra líderes

-Ahora fue el Frente Popular 14 de Junio

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes fue también de movilizaciones y marchas en la capital del estado, como la que realizaron los integrantes del Frente Popular 14 de junio, la cual se enfocó principalmente en pedir que cese la criminalización contra líderes sociales, como se ha dado últimamente.



La marcha que inició en la Fuente de las 8 regiones, concluyó en el zócalo capitalino en donde se unieron al plantón que ya está instalado, con la finalidad de presionar para que además de que termine la criminalización a los líderes sociales, la libertad de los presos políticos como Javier Martínez, así como la atención del gobierno en el tema social.



Uno de los representantes Gerardo Martínez, informó que seguirá la jornada de lucha y a pesar de la contingencia, van a seguir con más acciones que van a estar anunciando en su y momento, “vamos a hacer diferentes actividades como en el zócalo como en diferentes partes del estado, si no nos atienden vamos a cerrar las diferentes regiones del estado”.



Esta marcha se suma a la gran cantidad de actividades que han venido realizando las diversas organizaciones, sin tomar en cuenta en ocasiones el llamado del gobierno federal de permanecer en casa y de seguir con todas las medidas necesarias contra el covid.

