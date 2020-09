Tuxtepec avanza a amarillo en el Semáforo Epidemiológico

-Ordena Cabildo continuar las acciones extraordinarias para dispersar y mitigar contagios de Covid-19 en el municipio

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Este lunes, el Cabildo tuxtepecano encabezado por el Presidente Noé Ramírez Chávez, acordó que Tuxtepec pasa de color naranja a amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico Municipal, esto luego de analizar el comportamiento de los contagios de las últimas semanas, y el resultado que han dado las acciones extraordinarias emitidas por el Ayuntamiento y a la buena respuesta de la población para evitar más casos positivos y decesos por Covid-19.

En la Sesión Extraordinaria 24/2020, llevada a cabo de forma virtual, el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, afirmó que tomando en cuenta la consideración de que todo el territorio oaxaqueño a partir de hoy se ubica en color amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico decretado por las autoridades de salud, y de que las medidas dictadas por este Ayuntamiento han sido útiles para desacelerar el ritmo de contagios de Covid-19 en este municipio, el Cabildo tuxtepecano acordó dar el paso hacia el color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Municipal.

Dijo que con este cambio a color amarillo, su Gobierno le apuesta a una paulatina pero constante reactivación económica que favorezca de aquí al cierre de este año, la recuperación de las actividades económicas en el municipio, en bien de todas las familias tuxtepecanas.

El Presidente de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, dijo que: avanzar al color amarillo no quiere decir que debamos bajar la guardia porque seguimos en emergencia sanitaria, en tanto subrayó que es importante insistirle a la gente que no es momento de relajarse y, sí en cambio, recalcarle que es necesario acostumbrarse a seguir los protocolos sanitarios y usar el cubrebocas, toda vez que el coronavirus es una enfermedad muy peligrosa y el riesgo de contagio está latente.

Ante este paso al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico, el Cabido tuxtepecano ordenó la continuidad precautoria de las medidas extraordinarias para dispersar los contagios y decesos por Covid-19, durante el periodo que comprende del 29 de septiembre al 12 de octubre del presente año.

Entre estas medidas destacan, la continuidad de las actividades de sanitización, se incrementa a 75% el uso de instalaciones deportivas solo para actividad física individual, siguen prohibidos los deportes en conjunto, continuidad de supervisiones para que negocios cumplan los protocolos sanitarios, “Tequios por la Salud”, el operativo “Difusión y Presencia Covid Tuxtepec” y “El Color Tuxtepec”.

De manera especial resalta el uso obligatorio y correcto del cubrebocas, apertura de bares y centros nocturnos dentro de sus horarios autorizados con aforo limitado al 50%, concentración de personas en parques, plazas, espacios públicos solo al 75%, celebración de eventos y cultos religiosos de manera presencial al 50% de la capacidad del lugar en que se realice.

Siguen prohibidas las celebraciones de fiestas tradicionales y patronales en agencias y colonias, realizar eventos y torneos deportivos y se hace el exhorto a la población a no realizar fiestas o eventos sociales o privados, para evitar la concentración de personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario