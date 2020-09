Oaxaca regresa al semáforo amarillo, no es un pasaporte relajar medidas de prevención afirma Murat

-Tan solo en tres días, los Servicios de Salud de Oaxaca han reportado 489 casos nuevos de Covid



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El estado de Oaxaca regresó este lunes al color amarillo del semáforo epidemiológico, en su mensaje dominical, el Gobernador Alejandro Murat comentó que esto no quiere decir que es un pasaporte para olvidar que se deben seguir con las medidas de prevención sanitarias, como el uso de cubre bocas, guardar la sana distancia, evitar aglomeraciones y lavarse las manos frecuentemente.



El mandatario oaxaqueño dijo que gobierno y ciudadanía son corresponsables de que el estado de Oaxaca pueda transitar al color verde o regresar al color naranja del semáforo epidemiológico, asimismo comentó que si se sigue siendo disciplinado como hasta ahora, pronto la entidad estará en semáforo verde.



Cabe mencionar que tan solo durante los días viernes, sábado y domingo, los Servicios de Salud de Oaxaca han reportado 489 casos positivos de Covid en la entidad, por ello muchas personas se cuestionan este cambio al semáforo amarillo, pues en las redes sociales consideran que no era viable esta situación.



Además en las últimas semanas se ha visto una gran actividad en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el zócalo se encuentra con una concentración de personas, así como el andador turístico, incluso en las calles de la capital se pueden apreciar a turistas nacionales y extranjeros, factores que pueden generar que haya un repunte en los contagios.

