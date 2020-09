“No rebasaron más de 50 personas”, responde Salomón Jara tras asamblea en Tuxtepec

-Aseguró además que siempre cuidaron la salud de todos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras los video y fotografías de la asamblea de MORENA convocada por el Senador Salomón Jara, en donde se logra ver gran cantidad de personas y sin respetar las medidas de sanidad, al ser cuestionado respondió “no pues son 50 personas, no rebasamos más de 50”.



De manera irónica, respondió además que siempre cuidaron la salud de todos, sin embargo en el marco de esta asamblea no se respetó la sana distancia, había personas de los grupos vulnerables, y sobre todo no eran únicamente personas de Tuxtepec, si no de la región de la Cuenca del Papaloapan, incluyendo presidentes municipales que han llamado a sus municipios en evitar hacer este tipo de actividades.



Y es que a pesar del llamado de las autoridades de salud, en evitar este tipo de actos, MORENA realizó su asamblea, en donde eran más e 100 personas las que se concentraron en este salón social.

