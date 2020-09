Hasta 100% más casos activos de Covid en un mes en la Cuenca

-De acuerdo a las estadísticas del reporte técnico de los SSO, entre agosto y septiembre, el número de casos activos en la región se duplicó

Yuri Sosa



San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 28 de septiembre de 2020.- En el transcurso de un mes, entre agosto y septiembre, el número de casos activos de Covid-19 en la región se duplicó, de acuerdo a las estadísticas del reporte técnico de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).



La Jurisdicción Número 03 de los SSO acumuló mil 688 contagios y 243 defunciones por SARS-Cov-2 de acuerdo al reporte de este 27 de septiembre, donde también se dio a conocer que se mantenían activos 20 casos.



En esa misma fecha, pero en el mes de agosto, la Secretaría de Salud informó que en esta jurisdicción se mantenían activos 10 casos de Covid-19, lo que para este mes la cifra actual representa un incremento del 100 por ciento.



San Juan Bautista Tuxtepec es el municipio con mayor incidencia en la región al norte de Oaxaca, que pasó de mil 241 casos al corte del 27 de agosto, a mil 308 al reporte del 27 de septiembre, es decir, 67 nuevos casos, con un promedio de 2.2 nuevos pacientes diarios.



A nivel estatal, existen a este inicio del semáforo amarillo 724 casos activos en la entidad, con un total de 16 mil 646 contagios cumulados y mil 431 defunciones, lo que también representa un incremento en comparación a los registrados el 27 de agosto, con 400 casos y mil 251 defunciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario