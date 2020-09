Habitantes de Montoya y San Martín Mexicapan bloquean crucero de plaza bella

-Mencionaron que esto se dio luego de romperse la mesa de diálogo con le gobierno municipal de Oaxaca



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Pobladores de las agencias de Montoya y San Martín Mexicapan, bloquearon el crucero de plaza bella, debido a que la mesa de diálogo que tenían con el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez se rompió, las autoridades de estas comunidades denunciaron que el Director de obras Carlos Moreno los trató de manera prepotente.



Mencionaron que el Director de Obras se escudaba “echándole la bolita” a otras áreas o dependencias como SAPAO y al final les dijo que la obra ya se había autorizado y que todo estaba en regla, por esta situación las autoridades rompieron la mesa de diálogo e iniciaron el bloqueo para ejercer presión a las autoridades municipales.



Cabe mencionar que este lunes por la mañana las autoridades de estas agencias anunciaron que en caso de haber acuerdos con el gobierno capitalino, bloquearían el crucero, incluso pidieron que durante la reunión se detuvieran los trabajos, petición que fue negada por el director de obras públicas, quien les dijo que no podía hacer nada al respecto.



Los manifestantes dijeron que permanecerán por tiempo indefinido y que analizarán con los pobladores las acciones a seguir para evitar que los trabajos continúen, en tanto las autoridades municipales no les den a conocer de manera detallada el proyecto, pues señalan que les puede ocasionar problemas de tráfico e inundaciones.



Además aclararon que no están en contra de la inversión y de la generación de empleos, siempre y cuando no se afecte a la población, como ejemplo dijeron que nunca consultaron a las agencias cuando se construyó Plaza Bella y ahora tienen problemas de tráfico e inundaciones y su preocupación es que estos problemas se agraven, debido a que la nueva plaza comercial se ubica a unos metros de Plaza Bella.

