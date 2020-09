Feministas marchan en Oaxaca a un año de despenalización del aborto

-Durante la marcha causaron algunos destrozos y pintas en paredes, también exigieron un alto a los feminicidios



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Grupos de feministas causaron destrozos durante la marcha que realizaron la tarde de este lunes, entre los demanes que hicieron se encuentran pintas a la fuente de las ocho regiones, así como en las oficinas delegacionales del IMSS y rompieron cristales de un centro de atención a clientes de una empresa de celulares.



A su paso por las instalaciones del INEGI y de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), causaron destrozos, realizaron pintas, rompieron cristales, sacaron moviliario, documentos y equipo de cómputo, mismos que dejaron rotos sobre la calle, incluso quemaron documentos al interior de las oficinas del SMO



Varios medios de comunicación se dieron cita para cubrir la marcha, sin embargo el grupo de mujeres les pidió que grabaran de lejos, antes de que saliera la marcha unas jóvenes colocaron pañuelos verdes en las estatuas de la fuente de las ocho regiones, también quemaron un muñeco de trapo.



Cabe mencionar que esta marcha se realizó debido a que el pasado 25 de septiembre se cumplió un año de que se aprobó la reforma al código penal, para despenalizar el aborto en el estado de Oaxaca y fue el 28 de septiembre de 2019 cuando la ley se publicó en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca.



Durante las marchas iban gritando consignas en contra de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, pues en los últimos años se han registrado feminicidios en todo el estado y son pocos los avances en las investigaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario