En Valle inicia jornada de vacunación antirrábica para mantener en 0 los casos registrados

-El sector salud señala que desde hace 15 años no se ha detectado un caso de rabia en este municipio

Alex Morales

Con el fin de mantener en cero los casos de personas contagiadas por rabia, esta semana el ayuntamiento de municipal y el sector salud en Valle Nacional, iniciaron la semana de vacunación antirrábica para todas las mascotas del municipio.

Así mismo, la promotora de la salud, Johana Robledo aseguró que gracias a las vacunas que se aplican desde hace 15 años no se ha detectado ningún caso de rabia, por lo que mencionó que no hay que bajar la guardia.



Por otro lado, mencionó que se aplicarán mil dosis de la vacuna esta semana en Valle Nacional debido al incremento de la población, por lo que hizo una atenta invitación a la ciudadanía para que lleven a sus mascotas y de esta manera puedan protegerse de esta enfermedad, pues dijo que la idea es seguir manteniendo en cero los casos registrados, ocasionados por las agresiones y mordeduras de estos animales.

De esta manera, informó que se estará visitando las colonias una vez que termine en la zona centro, por lo que pide a las personas estar atentos cuando llegue a estas durante la semana, para que sus cachorros puedan ser vacunados y de esta manera proteger a su familia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario