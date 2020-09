Diputado Irineo Molina se pronuncia contra desaparición del FONDEN

-Señala que se deben ajustar las reglas de operación

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) no debe desaparecer, como se pretende impulsar en la Cámara de Diputados, por ello el Diputado Federal Irineo Molina Espinoza se manifestó en contra de esta iniciativa, sobre todo porque hay estado como Oaxaca que son afectados por fenómenos naturales.

El legislador comentó que al no contar con este fondo no se podrán atender las afectaciones que se puedan presentar por distintos fenómenos meteorológicos, incluso comparó esta situación con la pandemia, pues algunas personas no pudieron soportarla, debido a que no contaban con un ahorro y algo similar podría pasar si se desaparece el FONDEN.

Molina Espinoza reconoció que es necesario hacer algunos ajustes en las reglas de operación, para hacer más eficiente su aplicación y no suceda los mismo que con otros fondos, cabe mencionar que esta iniciativa de desaparecer el FONDEN fue propuesta por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Esta declaración la hizo al término de una reunión de trabajo que tuvo con el Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) David Mayren y los presidentes municipales de Valle Nacional Rey Magaña García y de San José Chiltepec Martín García.

El legislador finalizó diciendo que algunos de estos caminos que se gestionaron ante la dependencia federal resultaron afectados por las lluvias de las últimas semanas.

