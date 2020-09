Denuncian maltrato en Centro de Atención Múltiple de Tamazulápam

-Padres de familia señalan que disfrazaban el abuso psicológico, verbal y físico



Mario Romero



Tuxtepec, Oaxaca.– Durante la mañana de este lunes padres y madres de familia del Centro de Atención Múltiple No.24 perteneciente al municipio de Tamazulápam del Progreso, convocaron a una rueda de prensa en el Zócalo de la capital Oaxaqueña, en donde expresaros sus inconformidades señalando abusos que recibían sus hijos, por parte de docentes y administrativos de esta institución.



Una de las madres, comentó que se vio en la necesidad de sacar a su hijo debido que al llevarlo al centro de atención, solo lloraba y es que su hijo padece de falta de habla lo que prácticamente, le hacía imposible que su hijo pudiera comunicar lo que le sucedía



Así mismo, detallaron que el pasado 11 de noviembre personas ajenas a la escuela, denunciaron anónimamente sobre el raro comportamiento de los alumnos dentro de la institución, ya que estaban realizando “actos obscenos” entre ellos, lo que provocó una reunión de padres de familia para investigar las causas de estos actos, sin embargo, la directora del plantel Griselda Arrollo López, negó los hechos e hicieron caso omiso.



Posteriormente el Centro de Atención Múltiple fue amenazado que sería tomado por los padres, ante la negativa de soluciones y ante el aumento de quejas por abuso hacia los menores, no obstante, los padres argumentan que un día antes la escuela fue vaciada en su totalidad por parte de su mismo personal para evitar el problema grave que les encaraba y que las autoridades educativas, solo solaparon el problema dándoles largas.



La madre afirmó que el personal docente que labora en esta institución, no es el calificado para lidiar con niños con capacidades diferentes, porque son maestros de primaria, preescolar o incluso pasantes, haciendo énfasis que la falta de experiencia, de preparación y paciencia en este sector, pudo haber sido los causantes de dichos abusos, por lo que demandó un lugar para que tanto su hijo como todos los pequeños, puedan ser aceptados y tener derecho a las mismas oportunidades de estudio.



Otra de las madres detalló que ha sido afectada directamente por la directora, afirmando que algunos niños eran bañados con agua fría o eran pellizcados y para evitar ser detectados estos abusos lo denominaban como “Pollito Rostizado” denunciando también la falta de experiencia y preparación académica, además de la calidad humana y el respeto ante los pequeños.



Denuncia que han sido hostigados en la calle por parte de la directora, quien los amenaza para que nadie haga algo al respecto incluyendo que actores políticos la apoyan fuertemente en caso de actuar contra ella, logrando intimidar a cualquier padre de familia con los que ha tenido conflicto.



Finalmente, dijeron que las autoridades educativas quedaron que las investigaciones se llevarían a cabo alrededor de una semana y a más de 6 meses no han dado ninguna respuesta, destacando que la directora ha evitado que se reúnan todos los padres de familia además de que ha presentado diversas inconsistencias en su administración del plantel educativo, y debido a la falta de atención decidieron acudir ante el gobernador del estado.

