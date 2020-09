Con juegos de exhibición reapertura la Unidad Deportiva de la colonia El Bosque la diputada Laura Estrada

-Luego de haber realizado varias faenas en días pasados con ayuda de vecinos y promotores ambientales, este domingo quedó rehabilitado este espacio deportivo



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca. – La mañana del domingo 27 de septiembre, se llevó a cabo la reapertura de la Unidad Deportiva de la colonia El Bosque perteneciente al municipio de Tuxtepec, una iniciativa que encabezó la diputada local Laura Estrada Mauro, que en 3 domingos y un miércoles, lograron la restauración casi en su totalidad para poder volver ingresar a este espacio deportivo y hacer uso de las instalaciones de un modo seguro con sus áreas verdes podadas y sus canchas con pintura nueva en pisos y estructuras.



Para la apertura de esta Unidad Deportiva se llevaron a cabo partidos de exhibición de entre los cuales destacaron; voleibol con la dirección del conocido entrenador Carlos Armas, en la disciplina del Basquetbol con la participación del profesor Duran, el grupo de Zumba “Condesa Fit” a cargo del instructor Bernardo y el equipo local de fútbol, también se contó con la participación de los presidentes de colonia y figuras reconocidas por su participación en la rehabilitación de áreas verdes y recintos deportivos como promotores ambientales.



Finalmente la diputada Laura agradeció la atención de todos los colonos y presentes que participaron en la realización de este evento para promover el deporte como una sana actividad en tiempos de pandemia necesaria para poder mejorar la calidad de vida realizando activación física al menos 30 min al día, ahora con esta área rehabilitada se extendió la invitación para todos lo que rodena este espacio pueda ser utilizado y mantenido en el mismo estado en el que se entrega para beneficio de todos.

