Biblioteca de Casa de Cultura de Tuxtepec posee más de 11 mil ejemplares para consultar

Tuxtepec, Oax.- La biblioteca “Margarita Maza de Juárez” es un espacio al servicio de los tuxtepecanos en el que se pueden consultar más de 11 mil ejemplares entre los que se destacan libros, audiolibros, enciclopedias, revistas y publicaciones para personas con discapacidad como títulos en sistema de escritura braille, informó la encargada de la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, Marie Claire Chávez Martínez, quien también puso a disposición la red de WiFi para quien requiera tomar clases en línea o realizar investigaciones.

De Lunes a Viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas una de las bibliotecas más completas del Estado pone a disposición de todos numerosos títulos de cultura general, matemáticas, español, inglés, ciencia, tecnología, comedias , ciencia ficción, cuentos y novelas que coadyuvan al conocimiento, la lectura y por supuesto al fomento a la creatividad e imaginación.

Con un espacio apto para recibir a 14 personas simultáneamente las cuales deben portar cubre bocas y mantener sana distancia, explicó Marie Claire Chávez Martínez, se cumple con el propósito de promover el derecho al aprendizaje que otorga un libro como son los 11 mil 800 ejemplares que existen en este lugar y cuya importancia no desmerece en tiempos modernos; actualmente hay muchas herramientas para obtener información desde un celular o una computadora, sin embargo, vale la pena disponer de un tiempo para elegir un libro, consultarlo e incluso poder llevarlo a casa y compartirlo con la familia, afirmó.

Se cuenta con un sistema de préstamo de una o dos semanas dependiendo el título para el cual el usuario debe contar con una credencial y cuyo trámite es muy fácil; si se es menor de edad presentar comprobante de domicilio, además de dos fotografías tamaño infantil y documentos de un fiador o responsable como son copia de credencial de elector y de igual manera comprobante de domicilio.

La biblioteca cuenta con una red de WiFi gratuita para quienes necesiten investigar en internet o tomar sus clases siendo el único requisito usar audífonos pues en estas áreas el silencio es parte de la concentración y armonía; cabe destacar que en el caso del material de la Ludoteca Infantil para niños de meses hasta 6 años de edad, los padres pueden solicitarlos para disfrutarlos en casa en tanto se les puede atender de nuevo en la biblioteca pues por el momento los pequeñitos representan un sector muy vulnerable.

La responsable de la institución dijo que la Biblioteca Margarita Maza de Juárez fundada en 1979 cuenta con personal calificado para orientar a los asistentes, los cuáles encontrarán todo lo necesario para el cuidado de su salud en prevención de contagios por coronavirus, por lo que se invita a cada uno a tomar desde casa sus debidas precauciones, de tal forma que ambas partes contribuyan a la protección de la salud.

