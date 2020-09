Baja un 60% pago de impuestos en Tuxtepec; lanzan programa “Pensando en ti”

-Aplicarán descuentos de hasta un 40% a los ciudadanos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La contingencia ha provocado afectaciones en varios sectores principalmente en el comercial, pero también el ayuntamiento de Tuxtepec se vio afectado en el ingreso de recursos, pues a decir de la Jefa del área Patricia Peralta, disminuyó un 60% el pago de impuestos municipales.



Explicó que por esta poca respuesta de los contribuyentes en pagar, este lunes anunciaron el Programa “Pensando en Ti”, que consiste en beneficiar a los ciudadanos con descuentos de un 40% para aquellos que deben este 2020, además de que pagarán sin recargos.



Quienes deban los impuestos de otros años, se les hará un descuento de un 15% y sin recargos; además de que para los adultos mayores, las personas jubiladas, madres solteras tendrán su descuento es del 50%, como se ha venido haciendo desde el inicio de la administración.



Los descuentos son para el pago de predial, agua potable en casa-habitación y servicio de agua comercial, así como el servicio de limpia pública tanto en casa-habitación como en el sector comercial.



Lo que buscan es que los Tuxtepecanos aprovechen este programa y se pongan al corriente en los pagos, y así se le pueda seguir brindando a la población todos los servicios, los cuales no han sido suspendido, al contrario han continuado a pesar de la contingencia.

