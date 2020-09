Autoridades de 25 municipios de la mixteca, toman la caseta de Huitzo

-Denuncian nula atención por parte de COPLADE y de la Secretaría de Finanzas



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades de 25 municipios de la región mixteca, tomaron la mañana de este lunes la caseta de peaje de Huitzo, debido a la nula respuesta por parte de dependencias del gobierno del estado, entre ellas COPLADE y la Secretaría de Finanzas, principalmente en temas relacionados con infraestructura social y entrega de vehículos de seguridad.



En un documento fechado el 15 de septiembre, hicieron un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrados, que instruya a quien corresponda para que se revise cual ha sido el destino de los recursos que recibe el estado de Oaxaca, principalmente del FISE 2020 y FAM 2020.



Las autoridades municipales manifiestan en el documento que existe una nula aplicación de estos recursos, los cuales están destinados a proyectos planteados para el ejercicio fiscal 2020 por parte de estos municipios, además hacen énfasis en que la región mixteca es una de las zonas más pobres del país.



Asimismo señalan de insensibles al Secretario y Subsecretario de Finanzas Vicente Mendoza Téllez Girón y Rubén Adrián Noriega respectivamente, así como al titular de COPLADE Jorge Toledo Luis, esto por la falta de respuesta y desconocimiento de la situación que viven estos municipios de la mixteca oaxaqueña.



Además exigen un trato institucional y de respeto, asimismo afirmaron que sería muy lamentable que haya un subejercicio por parte del gobierno del estado o que el presupuesto asignado haya sido desviado para otros fines y no al combate a la pobreza y al desarrollo de los pueblos oaxaqueños.



Entre los municipios que se manifiestan se encuentran: Santiago Yosundúa, Santo Tomás Ocotepec, Chalcatongo de Hidalgo, San Juan Ñumí, Santa Catarina Tayata, Santa María del Rosario y otros más, estos municipios forman parte de los distritos de Tlaxiaco y de Huajuapan de León.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario