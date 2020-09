Ambientalistas se manifiestan en el zócalo de Oaxaca ante la posible venta de una parte del Cerro de Crestón

Un grupo de ambientalistas se manifestaron la mañana de este lunes en el zócalo de la capital de Oaxaca para levantar la voz a cerca de la inminente venta del Cerro de crestón, urbanización y su destrucción en contexto de la pandemia.

Uno de los ambientalistas, mencionó que decidieron salir al zócalo porque como ambientalistas les duele ver como la falta de capacidad de las autoridades ha hecho que Oaxaca en le tema ambiental sigamos en rezago ancestral sobre todo el daño que le han hecho a las áreas protegidas.

Asimismo, dijo que se enteraron de la propuesta de la venta una parte del cerro de crestón e independiente de quien dio esta propuesta, ellos muestran su inconformidad ya que desde hace dos años fueron a gritar y evitaron que se hiciera la perdida en deslinde de este.

Por otro lado, mencionó que en 1992 el ex Gobernador Eladio Ramírez López, decretó que el cerro del crestón, el cerro del fortín y el área protegida de San Felipe, no debían de tocarse y sin embargo hasta el día de hoy no ha habido ni una redefinición del polígono.

Aunado a esto, dijo que en el cerro de fortín ya trato de limitarse, y en su polígono eran 48 hectáreas, sin embargo debido a las invasiones que han habido ya lograron ocupar otras ocho hectáreas por lo que actualmente se limita solo a 40 hectáreas protegidas.

Asimismo, comentó que se requiere de un proyecto integral y no algo ocurrente, ya que al caerse dos arboles en el zócalo, sembraron un higo, y este tiene las mismas características que el laurel por lo que las jardineras no permiten que las raíces crezcan.

“Ese pobre higo estaba mejor en su habitad en su lugar de origen, viene aquí a sufrir lo mismo que el laurel” expresó.

Cabe mencionar que los ambientalistas no son los únicos en mostrar su inconformidad, ya que en días pasados un grupo de colectivos y artistas, se manifestaron en el atrio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, para dar a conocer su rechazo a la posible venta de una parte del cerro Crestón, así como también la Directora de Miss Earth en Oaxaca Ivette Suarez Reyna, junto con los convives de Lomas de Crestón.

