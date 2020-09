45 viviendas afectadas en San Juan Lalana; tras las lluvias

-El Presidente señaló que tuvieron derrumbes e inundaciones en alrededor de 12 comunidades



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de San Juan Lalana Francisco Pastor Bolaños dio a conocer que resultaron afectadas 45 viviendas con las lluvias de hace unos días, y que siguen a la espera de más apoyos por parte del gobierno del estado.



Explicó que tuvieron inundaciones, derrumbes en algunas comunidades de San Juan Lalana, y el resultado fueron las 45 viviendas afectadas, por lo que de manera inmediata empezaron a apoyar a los habitantes de su municipio con recursos propios con colchonetas, despensas, así como material de limpieza.



Así mismo, informó que el apoyo por parte del gobierno estatal, se atrasó en llegar, pero que sí lo tuvieron.



Y es que el desbordamiento de los ríos Chiquito y Manso afectaron las comunidades San José Río Manso, San José Yogope, Cerro Progreso, Asunción Alcoba, Arroyo Lumbre, Arroyo Plátano, Arroyo Blanco, San Juan Evangelista, San Miguel la Paz, Tres Arroyos, Arroyo Tómate y Arroyo Piedra, pertenecientes a San Juan Lalana.



Pero además de este municipio otros de los municipios afectados fueron Jocotepec, Santiago Choapam y Santiago Comaltepec.



