Tuxtepec tiene rumbo y certidumbre: Noé Ramírez

-Conmemoró el Gobierno Municipal el 199 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Al tomar la palabra en la conmemoración del 199 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, pidió la confianza de los tuxtepecanos, afirmó que no los va a defraudar, asegurando que el municipio tiene rumbo y certidumbre, y hay mano firme en su conducción.

El alcalde dijo que Tuxtepec ha tenido momentos difíciles y siempre sale adelante, que esta no será la excepción, al referirse a la pandemia del Covid-19.

Señaló que este día el calendario convoca a conmemorar el 199 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, apuntó que es imperativo recordar una de las frases más sobresaliente del General Vicente Guerrero “La Patria es Primero”, porque para él no solo fue discurso sino que lo tradujo en acciones demostrando lo que era tener fé en sus ideales y la esperanza de realizarlos en bien general de la nación.

“Hoy se impone ese pensamiento para tener una visión más profunda y así encontrar lo que más conviene a la nación y entender que el bienestar del pueblo está en mantener o elevar su calidad de vida, por tal razón, para el Gobierno Municipal en este momento de contingencia internacional es darle respuesta y resultados a la población, no es fácil hay que redoblar esfuerzos para atender cada una de las necesidades porque Tuxtepec tiene que seguir caminando trabajando en bien de los ciudadanos y a la vez extremar las precauciones para que la pandemia no cobre más vidas y ponga en peligro a nuestra sociedad”, aseveró el munícipe.

El Presidente Noé Ramírez Chávez, agradeció el apoyo de todos los sectores que se han unido a tan noble labor porque es época de fraternidad, “sabemos del enorme esfuerzo que esto implica a 6 meses de iniciar esta pandemia en nuestro país”.

Reconoció y agradeció una vez más a todos los trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla arriesgando sus propias vidas por salvar la de otros y abundó: “a nuestra población le pido que no nos confiemos y sigamos manteniendo las medidas higiénicas de prevención, que esta conmemoración sirva para oxigenar nuestro espíritu de servicio y saber que detrás de todos nosotros hubo hombres y mujeres que dieron todo por tener el México en que vivimos”.

Cabe mencionar que en este acto cívico, el Presidente Municipal estuvo acompañado por integrantes de su Cabildo, directores y jefes de área, así como de trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Tuxtepec.

