Trabaja diputada Laura Estrada por mejoras en escuelas de Tuxtepec

-Cumple con entrega de láminas a escuela primaria de la colonia Grajales

Comunicado

La Diputada Local, Laura Estrada Mauro, cumplió con el compromiso de la entrega de un paquete de láminas para el techado de los sanitarios en la escuela primaria turno vespertino “Lázaro Cárdenas”, de la colonia Grajales, en Tuxtepec.

Con esta acción concluye una serie de apoyos, que ha brindado desde meses pasados a esta institución educativa, como son materiales para la construcción de una barda y la fachada de la misma.

La gestión del apoyo se realizó desde el mes de febrero del presente año por parte del presidente de la colonia, Francisco Herrera Torres, pero se había suspendido por el tema de la cuarentena debido a la pandemia de la Covid-19. Fue hasta este momento que se pudo hacer la entrega, de manera presencial y con las medidas sanitarias correspondientes.

La diputada Laura Estrada, fue recibida por la directora de la escuela, Nerissabel Serrano Nieto, quien la reconoció como una mujer de resultados, ante las diferentes peticiones que el comité de madres y padres de familia le ha expresado.

En su intervención, la representante popular de los y las tuxtepecanas agradeció el entusiasmo y compromiso por la educación que tienen los involucrados: “Hay un gran acercamiento y mutua comunicación para los trabajos de la escuela”, dijo.

Abundó que pronto se verán los resultados del programa federal “La escuela es Nuestra”, que ha promovido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “Va poco a poco, hay que tener mucha paciencia, porque hay mucha necesidad en el país, pero se irá atendiendo a los niveles básicos con la mayor prontitud que esta pandemia lo permita”, asintió.

También, agradeció a López Obrador que se haya gestionado la universidad, en el municipio de Valle Nacional, para que muchos de los jóvenes de la Cuenca del Papaloapan no tengan que emigrar a otros estados en busca de preparación.

Estuvo presente en el evento Yareli Hernández Martínez, presidenta del Comité de padres y madres de familia; Patricia Hernández Martínez, la vicepresidenta; Amada Moreno Contreras, tesorera y Ofelia Ramírez Isidro, la secretaria. Además de Marcos Domínguez Zaragoza y Estela Flores Bravo, vocales del comité.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario