Refrenda Noé Ramírez compromiso de trabajo con sindicalizados

-El Presidente Municipal de Tuxtepec entregó uniformes al personal agremiado a los sindicatos 12 de Julio y Único Democrático

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Para dar cumplimiento a los compromisos con los trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento de Tuxtepec, y reconocerles su trabajo, esfuerzo y entrega a favor del pueblo a pesar de la difícil situación que se está viviendo en esta pandemia del Covid-19, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, hizo entrega de uniformes al personal agremiado a los sindicatos 12 de Julio y Único Democrático.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde Noé Ramírez Chávez, afirmó que esta es una muestra del firme compromiso de trabajo y colaboración que existe entre el Ayuntamiento y los trabajadores sindicalizados.

Explicó que esta entrega es parte del compromiso que se tiene con los trabajadores para hacerles llegar uniformes dos veces al año.

“Estamos cumpliendo y estamos al día, tenemos una buena relación cordial con los trabajadores y no tengo nada más que agradecimiento por la manera cómo nos han apoyado en todas las acciones que hemos emprendido, por la dedicación y el compromiso que llevan a cabo todos los días por tener un municipio en mejores condiciones”, comentó el munícipe.

Por su parte, el dirigente del Sindicato 12 de Julio, Gregorio Castañeda, agradeció la entrega de uniformes en beneficio de los trabajadores sindicalizados y detalló que a través de ellos, los empleados cuentan con un distintivo que marca el sentido de pertenencia al sindicato del Ayuntamiento de Tuxtepec.

Por su parte, la Secretaria General del Sindicato Único Democrático, Zeferina Esteban Julián, refrendó el compromiso de parte de sus compañeros para seguir en la misma armonía con que se ha venido trabajando al servicio de la comunidad.

Cabe mencionar que los trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento recibieron pantalones, playeras, camisas y zapatos, que utilizarán en el desempeño de las funciones en las áreas a las que están asignados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario