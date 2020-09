Exhorta Gobierno de Tuxtepec a no bajar la guardia contra el Covid-19

-Este domingo el Tequio por la Salud se realizó en la colonia El Castillo, una de las más golpeadas por el coronavirus

Tuxtepec, Oax.- En representación del Presidente Noé Ramírez Chávez, la Síndico Hacendaria del Ayuntamiento de Tuxtepec, Luz Oralia Martínez Cumplido, fue la responsable de llevar el “Tequio por la Salud” a la colonia El Castillo, en donde junto con los habitantes de este sector de la ciudad llevaron a cabo labores de sanitización y descacharrización en la lucha contra el Covid-19, así como de las enfermedades que se transmiten por vectores como son: Dengue, Zika y Chikungunya.

En el arranque de esta jornada de sanitización, la concejal, dijo que este es el momento para que todos los tuxtepecanos se unan para aminorar los contagios de Covid-19 y terminar lo más pronto que se pueda con esta pandemia.

Mencionó que la colonia El Castillo ha sido una que más casos de infectados y decesos por Covid-19 ha presentado, por lo que es necesario que todos sus habitantes practiquen las medidas sanitarias implementadas por los 3 niveles de gobierno para frenar la situación.

Afirmó que el presidente municipal Noé Ramírez Chávez y su Cabildo están preocupados por la ciudadanía tuxtepecana y es por eso que semana a semana implementan acciones que ayuden a mitigar los contagios de coronavirus; invitó a la población a no bajar la guardia, a no confiarse porque aseveró que muchos se confiaron y hoy en Tuxtepec se está dando un repunte de infectados por Covid-19.

Mencionó que este virus es letal y se ha llevado a mucha gente, a familiares, amigos, compañeros y conocidos, “tenemos que hacer conciencia de que el virus existe, no lo tomemos a la ligera, este virus llegó para quedarse y tenemos que vivir con él, pero lo tenemos que parar y eso solo lo podremos lograr trabajando unidos por el cuidado de nuestra salud y la de nuestras familias”, puntualizó.

Por su parte José Méndez Terán, presidente de esta colonia El Castillo, agradeció la preocupación del Gobierno Municipal y en especial del presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, por salvaguardar la salud y la vida de sus habitantes.

La autoridad auxiliar, pidió a los vecinos de este asentamiento humano a terminar con las reuniones particulares, así como evitar los juegos deportivos en conjunto, “esas irresponsabilidades son las que no nos permiten avanzar en el semáforo y si queremos avanzar a lo que llaman la Nueva Normalidad, tenemos que acatar todas y cada una de las recomendaciones que hoy nos hace el Gobierno Municipal”, enfatizó.

