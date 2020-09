En San Jacinto Amilpas se apoya a la población con el programa Vivienda Joven

-Diferentes familias han podido tener una casa en apoyo conjunto Gobierno y propietarios

Comunicado

Para la Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas Lic.Yolanda Santos Montaño es importante apoyar a toda la juventud de su municipio, por ello a través del Instituto Municipal de la Juventud promueven el programa “Vivienda Joven” para lograr y consolidar el proyecto de darles una vivienda digna.

Este proyecto es impulsado gracias a la iniciativa del Instituto Municipal de la Juventud, dirigido por el Director Lic. Luis Enrique López Vargas, quien ocupado por bajar proyectos federales que beneficien a la población, realizó la gestión y ahora más de una decena de familias tendrán un hogar donde realizar sus proyectos de familia.

En esta ocasión se realizó un recorrido para verificar los avances de obras y para realizar acuerdos que beneficien a estas familias, contamos con la asistencia de la Presidenta Municipal Lic.Yolanda Santos Montaño, Diputada del Distrito 13l Lic. Hilda Pérez Luis, y el Director del Instituto Municipal de la Juventud Lic. Luis Enrique López Vargas, quienes además se comprometieron en dar Tinacos, Laminas y Pintura para complementar sus hogares y puedan disfrutar de ella, lo más pronto posible.

La Edil Municipal Santos Montaño, comentó que para su administración es importante crear e impulsar programas integrales que garanticen la participación, la inclusión, el bienestar y la prosperidad de los jóvenes de su municipio, es importante caminar y conocer las ideas de los beneficiados ya que de esta forma uno puede seguir contribuyendo a su crecimiento. Desde el inicio de mi administración me comprometí con mejorar la calidad de vida de los habitantes y estamos cumpliendo, dando resultados tan maravillosos como estos.

Cómo titular del Instituto Municipal de la Juventud de San Jacinto Amilpas Lic. Luis Enrique López Vargas aseveró trabajamos bajo diversos ejes, teniendo como objetivo la reducción de carencias sociales, con una inversión de al rededor de $1,000,000.00 (Un millón de pesos MXN), beneficiamos a las primeras 7 familias de nuestro municipio.

Uno de los principales objetivos de éste gobierno municipal encabezado por la Lic. Yolanda Santos Montaño es la de reducir la brecha de desigualdades y mejor la calidad de vida de cada habitante.

Parte de mi visión y proyección como Director de Juventud Municipal para beneficiar a las jóvenes familias esta sustentada en 3 ejes importantes, 1.-Beneficio Directo, 2-Programas de gran impacto social y 3.-Seguridad familiar y económica.

Es así como después de un estudio decidimos entrar de lleno e impulsar el programa Vivienda Joven, la cual nos ha permitido hasta el momento beneficias a más de una decena de familias, quienes felices y agradecidas nos comentan que este proyecto les ha dado un gran impulso tanto a su calidad de vida, como crecimiento económico ya que ahora cuentan con un espacio de calidad para poder realizar el proyecto familiar tan anhelado de las familias de mi municipio, argumentó López Vargas.

