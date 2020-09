En plena contingencia, MORENA realiza asamblea informativa en Tuxtepec

-Ignoran recomendaciones del sector salud en evitar eventos masivos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – En medio de la contingencia y que Oaxaca registre alrededor de 16 mil 500 casos de covid-19, este domingo la Dirigencia Estatal de MORENA realizó en Tuxtepec su asamblea informativa con más de 100 militantes, sin respetar el llamado de las autoridades para evitar este tipo de actos.

En la asamblea, no hubo esta sana distancias que se recomienda y se logró ver a adultos que son parte de los grupos vulnerables, y la realizaron a pesar de que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han pedido a las y los oaxaqueños evitar eventos masivos, para que no haya más contagios de covid, sin embargo a la Dirigencia de MORENA no le importó y realizó su asamblea que tardó aproximadamente una hora.

El evento fue encabezado por el Senador Salomón Jara, pero se pudieron ver a Presidentes Municipales de la Cuenca del Papaloapan como el de Valle Nacional Rey Magaña, quien en su momento informó que había dado positivo a Covid, también estuvo el de San Pedro Ixcatlán Bartolo Carrera, así como el de San Juan Lalana Francisco Pastor Bolaños, y otros funcionarios más como Francisco Niño, Delegado Regional de Liconsa, los diputados Locales Laura Estrada Mauro y Fredy Delfín Avendaño y la Diputada Federal Irma Juan Carlos, por mencionar algunos.

Sin embargo esta no es la única reunión que se realiza en el estado, han sido varias las asambleas informativas que la Dirigencia estatal ha realizado, a pesar de que Oaxaca registra más de 1 400 defunciones por covid.

