Desaparece joven madre y su hija en Tuxtepec

-Fueron vistas por última vez en la colonia Santa Fe



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A través de la página de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) reportan la desaparición de la joven madre Cinthia Itzel Lara Antonio de 25 años de edad y su hija de 3 años de edad Zoé Itzel Suárez Lara.



Ambas fueron vistas por última vez en la colonia Santa Fe de este municipio el pasado martes 22 de septiembre, la madre tiene un lunar entre la nariz y la boca y una cicatriz en el vientre, son parte de las características que ofrece esta ficha. Es de complexión robusta, estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena clara, cabello lacio a la altura de los hombros de color negro y con las puntas desteñidas.



La menor de 3 años, estatura aproximada de 70 centímetros, tez morena clara, nariz chata, cabello chino y corto de color negro.

La fiscalía a través de la ficha de búsqueda ofrece número para quien pueda dar datos del paradero de la mujer y de la mejor.



Fue este sábado que la Fiscalía emitió la ficha de búsqueda.

En la página aún permanecen como no localizadas las fichas de las menores Mónica Santiago Raymundo de 16 años que desapareció el pasado 15 de julio, hace más de dos meses; así mismo está la ficha de Guadalupe de la Llave Borja de 14 años quien desapareció el pasado 21 de agosto en la comunidad de Leyes de Reforma de San José Chiltepec.

