Aspirantes a la Secretaría General de MORENA, llaman a la unidad

-Dos de los aspirantes estuvieron en Oaxaca, durante este domingo

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del proceso electoral para elegir a la dirigencia nacional de MORENA, dos de los aspirantes a la Secretaría General estuvieron en Oaxaca, en donde llamaron a la unidad a los morenistas.



El sábado estuvo en la capital Emilio Ulloa, quien se reunió con algunos morenistas y con los medios de comunicación en donde señaló que no va a generar conflictos y que tampoco va a haber ataques de su parte hacia otros candidatos “de mí no va a haber ninguna descalificación hacia otro candidato, yo no voy a meterme a la feria de las descalificaciones”.



“Llamo a que todas y todos a vayamos en esa postura, no podemos hacer del partido un ambiente de conflicto”, por lo que aseguró que a pesar de sus problemas deben de apoyarse como partido, y apoyar a sus presidentes municipales, diputados locales y estatales.



El candidato a la Secretaría no fue el único que estuvo en Oaxaca, también este domingo que estuvo Citlali Hernández, quien llamó a la unidad y pidió hacer a un lado las pugnas internas pero también dijo que una de sus propuestas es la de seguir creciendo, ya que se necesita dejar a un lado las diferencias internas, “MORENA necesita estar listos para este proceso”.



Agregó que ella es una de las fundadoras del partido y aprovechó para decir que después de esta reconciliación, propone la reorganización y con esto estar preparados para el 2021, con un partido que sea capaz de elegir las y los mejores candidatos y seguir recuperando la confianza de la gente, así mismo en su visita al estado de Oaxaca, invitó a Flavio Sosa a sumarse a su candidatura y así reforzar el partido “ojalá Flavio Sosa pueda sumarse a esta ruta que estoy encabezando



Ambos aspiran a la Secretaría General, en donde son en total 36 perfiles que hay a ocupar este puesto, y que sobre ellos recaerá el próximo proceso electoral.

