Ahora en Huajuapan, “hagan las cosas bien”, le reclaman a Salomón Jara

–En días pasados fue en San Pedro Mixtepec, ahora en otro municipio



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Ahora fue en el municipio de Huajuapan de León en donde reclamaron nuevamente por la desorganización de la asamblea al Senador Salomón Jara “es lamentable lo que ustedes están haciendo como dirigencia estatal”, reclamó uno de los asistentes.



A través de un video que circula en redes sociales, en el marco de la asamblea que realizaron en este municipio, se aprecia como uno de los asistentes molesto reclamó al senador por cambiar al sede “nosotros estamos con Obrador, ustedes dan pie a que haya otros personajes que se están favoreciendo con estos problemas, no consultan a las bases, no le anuncian a las bases de los lugares en donde van a hacer sus reuniones, ustedes dicen que no quieren grupos y yo aquí veo que le están negando la palabra a mucha gente, es vergonzoso el trabajo que hacen como dirigencia”.



Así mismo les pidió rectificarse “rectifíquense, hagan las cosas bien por favor”, palabras que fueron aplaudidas por los presentes en esta asamblea informativa que está realizando el senador, con diputados federales y locales.



Otro de los manifestantes, les dijo que las bases ya no creen en ellos como dirigentes “Salomón Jara a ver cuando te signas a explicarle a la militancia semejante aberración que hiciste con esa imposición”, agregó que la base en este municipio no van a permitir ninguna imposición del partido como lo hicieron en el 2018.



Este es el segundo reclamó que recibió el Senador en el marco de estas asambleas, el primero fue en por un grupo de habitantes de San Pedro Mixtepec, encabezados por Javier Cruz, quienes reclamaron al Senador Salomón Jara de dividir a la militancia de MORENA, además de que también cambiaron la sede y lo que provocó la molestia de los militantes de este municipio.

