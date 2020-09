Registra Oaxaca 184 contagios nuevos de COVID-19

-Se debe privilegiar el uso de cubrebocas correctamente; la pandemia aún continúa, no se debe “bajar la guardia”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de septiembre de 2020.- La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este viernes 25 de septiembre, se contabilizan 184 casos nuevos de COVID-19, sumando 16 mil 341 contagios acumulados en toda la entidad.

Sostuvo que se han notificado 24 mil 262 casos, de los cuales 7 mil 109 han sido negativos, hay 812 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 14 mil 211 se han recuperado, y lamentablemente se contabilizan seis defunciones que suman mil 426 de manera acumulada.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 10 mil 922 casos confirmados y 687 defunciones, Tuxtepec mil 676 y 242 decesos, Istmo mil 624 y 280 muertes, Mixteca mil 051 y 99 fallecimientos, Costa 725 y 76 defunciones, y Sierra 343 y 42 defunciones.

Los 184 casos nuevos se distribuyen en 47 municipios de la entidad, siendo los que mayor número de casos presentan, el de Oaxaca de Juárez con 76, Santa Cruz Xoxocotlán 17, Santa Lucía del Camino ocho, Huajuapan de León y Santa María Atzompa siete cada uno, Juchitán de Zaragoza cinco, Tlacolula de Matamoros y San Pedro Mixtepec cuatro, el resto tres, dos y uno.

Señaló que hay 704 casos activos, siendo la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales la que registra 483, Mixteca 80, Costa 47, Sierra 45, Istmo 30 y Tuxtepec 19.

Añadió que de las mil 426 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 638, 344 y 198 respectivamente. Por sexo, 947 han sido hombres y 479 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, hoy se registró un 36.3% global, de los cuales el 44.6% sin ventilador y 22.4% con ventilador.

Finalmente, la funcionaria dijo que no debemos olvidar que el cubrebocas salva vidas: “debemos utilizarlo al salir de manera ordinaria, vigilar que lo estemos utilizando cubriendo nariz y boca, al quitarlo retirarlo de la cintilla sin tocar la parte de enfrente, si es de tela lavarlos antes de usar y si es desechable cortar y tirarlo en una bolsa amigable, evitar tocarlo no compartirlo y lavarnos las manos frecuentemente y aplicar la sana distancia”.

