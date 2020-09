Organizaciones se moviliza en Oaxaca, a un mes de la muerte del líder del FPR

-En la capital quemaron llantas y realizaron pintas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A un mes de la muerte del líder del Frente Popular Revolucionario (FPR) en la Sierra Sur Tomás Martínez Pinacho, integrantes de diversas organizaciones, realizaron protestas en las regiones del estado para exigir justicia.

En la capital del estado, los manifestantes se concentraron en la carretera internacional 190, en donde realizaron pintas en la fachada de las oficinas de Bienestar y quemaron llantas en este crucero, como parte de sus protestas, y así además de exigir justicia a la muerte del ex líder del FPR, también pidieron la liberación de lo que llaman sus “presos políticos”.

En esta movilización participaron la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), la Asamblea de los Pueblos Indígenas (API), así como el Movimiento Lubizha, Sol Rojo, y el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT).

En Tuxtepec, los integrantes del FPR se concentraron en el crucero Flor de Piña y posteriormente marcharon hasta el centro de Justicia, en donde permanecieron por un par de horas.

Los otros bloqueos estuvieron en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan a la altura de Nochixtlán, en la carrtera federal 125 Tlaxiaco-Putla, en Pinotepa Nacional, así como en la carretera Teotitlán-Telixtlahuaca.

Cabe señalar que fue hace un mes que el FPR se movilizó por la mañana del 25 de agosto, y por la tarde después de sus acciones, fue asesinado Tomás Martínez Pinacho originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, mientras se encontraba comiendo, lo que provocó que los líderes de la organización condenaran los hechos y exigieran al Fiscal Rubén Vasconcelos que hicieran su trabajo.

