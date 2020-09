Gobierno de Tuxtepec y comunidad de Benemérito Juárez participan en “Tequio por la Salud”

-Hoy pueblo y autoridades mantienen una gran lucha contra el Covid-19 y enfermedades de la temporada

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Para salvaguardar la salud y la vida de la población tuxtepecana, este sábado el Gobierno Municipal de Tuxtepec llevó a cabo el “Tequio por la Salud” en la comunidad de Benemérito Juárez, antes Palo Gacho, iniciativa del Presidente Noé Ramírez Chávez que fue aprobada por el Cabildo en pleno como parte de las acciones extraordinarias para dispersar y evitar más contagios de Covid-19.

En representación del presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, el regidor de Servicios Públicos, José Humberto Villamil Azamar, dijo que es importante reconocer que al igual que el mundo entero Tuxtepec se encuentra en medio de una pandemia que está causando muertes en este municipio; comentó que si bien el próximo lunes el estado de Oaxaca pasa a color amarillo en el Semáforo Epidemiológico, esto no quiere decir que el virus ya no esté presente por lo que hoy más que nunca no se debe bajar la guardia y seguir al pie de la letra las recomendaciones de prevención para evitar el contagio de este nuevo coronavirus.

“Sabemos que en esta comunidad de Benemérito Juárez se tienen registrados casos positivos y decesos, que aún se tienen casos activos de Covid-19 y para combatirlo tenemos que trabajar juntos Gobierno Municipal y comunidad porque solo así seguiremos adelante hacia el semáforo verde, hacia la libertad que nos dará la nueva normalidad”, dijo.

Desde el Gobierno que dirige el licenciado Noé Ramírez Chávez, se han impulsado acciones extraordinarias en esta lucha que se tiene contra el SARS-CoV-2 en la cabecera municipal como el cierre de calles, la implementación de filtros sanitarios, el uso obligatorio de cubrebocas, el cuidado de niños, adultos mayores y enfermos, la sana distancia y la difusión de las medidas de prevención y acciones para reactivar la economía; en estos 6 meses de pandemia hemos aprendido a cuidarnos pero hoy tenemos que seguirlo haciendo por el bien de nuestras familias, asentó el regidor de Servicios Públicos Municipales.

En esta jornada de sanitización y descacharrización, el Jefe de Salud Municipal exhortó a los habitantes de Benemérito Juárez para que ayuden a difundir las medidas de prevención contra el Covid-19, pues afirmó que “aún no estamos a salvo de un contagio, que posiblemente se avecina un repunte de casos positivos en esta región ya que quienes se enfermaron a principios de la pandemia hoy podrían volver a contaminarse del coronavirus.

Recordó que hoy en día se libran varias batallas: Covid-19, Dengue, Zika, Chikungunya y se suma en esta temporada la Influenza, “por lo que todos debemos estar pendientes del cuidado de nuestra salud, la responsabilidad es de cada uno de nosotros no contagiarnos de alguno de estos padecimientos”.

Mientras tanto, Javier Morales Mora, autoridad municipal de esta población, agradeció al Gobierno Municipal y de manera especial al Presidente Noé Ramírez Chávez, el haber atendido esta solicitud en menos de una semana, esta acción de sanitización y descacharrización que la gente estaba pidiendo pues saben que con ello protegen su salud y su vida.

