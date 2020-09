Firman Sectur Oaxaca y Pueblos Mágicos carta de hermanamiento

-Se reunieron las autoridades de los cinco Pueblos Mágicos de la entidad para refrendar su compromiso con el desarrollo turístico de las comunidades

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de septiembre de 2020. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca (Sectur Oaxaca) y autoridades municipales de los Pueblos Mágicos de la entidad, llevaron a cabo la firma de la Carta de Hermanamiento de los cinco Pueblos Mágicos del Estado de Oaxaca, con la finalidad de fortalecer la estrategia de desarrollo del turismo en dichas poblaciones.

El hermanamiento se realizó en el marco del V aniversario del nombramiento de las comunidades de Huautla de Jiménez, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro y San Pablo Teposcolula y Mazunte, Santa María Tonameca, con lo que se unieron a Capulálpam de Méndez que recibió dicha denominación en el año 2007.

El secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, declaró que la carta expresa el interés de colaborar para mantener a las comunidades oaxaqueñas dentro del programa federal de los Pueblos Mágicos, así como el compromiso de fortalecer la estrategia de desarrollo del turismo e incentivar el incremento de la afluencia turística mediante actividades conjuntas entre las cinco poblaciones con el acompañamiento de la Sectur Oaxaca.

Indicó que como lo ha dicho el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, “las y los oaxaqueños saben crear, construir y crecer en alianzas como la que hoy estrechamos; un lazo que nos ayudará a compartir, intercambiar experiencias, conocimientos y descubrir coincidencias en asuntos de interés común”, citó.

Refirió que debido a la situación actual, el estado y el mundo requiere que se recorran caminos comunes para enfrentar el reto de cuidarse unos a otros; acción que no será difícil, pues los pueblos y comunidades de Oaxaca tienen ya una senda recorrida en la fraternidad; por lo que con este hermanamiento se honrará el acuerdo de emprender acciones alineadas a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 que pretende contribuir para que Oaxaca sea un estado productivo e innovador.

Rivera Castellanos destacó que durante la administración del Gobernador del Estado se trabaja de manera conjunta y reiteró el compromiso de seguirlo haciendo; al tiempo que expresó su reconocimiento a las autoridades municipales y comités de Pueblos Mágicos por su labor y voluntad de servicio.

Durante el acto de hermanamiento, las autoridades de los cinco Pueblos Mágicos de Oaxaca externaron sus mensajes de fraternidad, ayuda mutua y reciprocidad; y refrendaron su compromiso para trabajar en alianza en beneficio de las comunidades y sus habitantes.

La carta se signó por el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos; y los presidentes municipales de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Pedro Juan García Montes; San Pablo Villa de Mitla, Abelardo Ruíz Acevedo; de Huautla de Jiménez, Oscar Peralta Allende; en representación del presidente municipal de Santa María Tonameca, Hugo Castrejón Martínez, la síndica municipal Adela Martínez López; y el agente municipal de Mazunte, Demetrio Pacheco Matías.

También acudieron al evento el subsecretario de Desarrollo y Promoción Turística, Abdón Vázquez Villalobos; la subsecretaria de Operación Turística, Alba López Redondo y la presidenta de la Comisión de Turismo del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, diputada Maritza Scarlett Vásquez Guerra.

