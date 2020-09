Exige Laura Estrada garantizar derechos ambientales con Procuraduría Estatal en la materia

-El Congreso del Estado respalda la demanda de la representante popular de Tuxtepec

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno del Estado debe garantizar el derecho de un medio ambiente sano, por esto, es necesario que se instale la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, dijo la diputada local, Laura Estrada Mauro.

La representante popular de los y las tuxtepecanas, aseguró que la procuración de la justicia ambiental es uno de los rubros más importantes, ya que permite acceder a instrumentos y procedimientos jurídicos en defensa de derechos en la materia, así como la resolución oportuna de controversias suscitadas por irregularidades y daños ocasionados.

En este sentido, informó que diputadas y diputados del Congreso del Estado, aprobaron el punto de acuerdo que impulsó, para exigir a las instancias gubernamentales correspondientes, instalar a la brevedad la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca.

Laura Estrada informó que desde el mes de junio del 2018, entró vigor la Ley de la Procuraduría ; pero al día de hoy, el Estado no cuenta con dicho ente gubernamental.

“Esta omisión refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone, pues abandona o deja de prestar el servicio público encomendado y soslaya el bienestar social que supone observar ese debe”, dijo.

Este incumplimiento en la conformación de este organismo, impide tareas de vigilancia del exacto cumplimiento de la normatividad ambiental local, la imposición de las multas correspondientes, el fomento de la participación ciudadana y de organismos en materia de vigilancia, así como la promoción del acceso a la información ambiental para garantizar la justicia en esta materia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario