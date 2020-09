CDE de Movimiento Ciudadano, llama a la unidad al interior del partido

– Reiteran que van solos en próximo proceso

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita al municipio de Valle Nacional el Coordinador estatal de la comisión operativa del Partido Movimiento Ciudadano (MC) Ricardo Coronado Sangines, señaló que el partido irá solo en el próximo proceso electoral pero también llamó a la unidad al interior de MC.

Y es que en Tuxtepec, hace unas semanas quien fuera el Delegado Nacional Marcos Bravo, renunció al cargo y posteriormente declaró que no le habían aceptado la renuncia, situación que dejó entrever la división que hay al interior de MC, por lo tanto el Coordinador estatal llamó a la unidad al interior del partido y dijo que desconocía lo de la renuncia de Marcos Bravo, porque eso era a nivel nacional “hoy más que nunca Movimiento Ciudadano necesita unidad, pero nada más Movimiento Ciudadano si no todos los mexicanos”.

Explicó además que están conformando los comités para ir fortalecidos, ya que van a ir solos en este proceso electoral 2010, y la única alianza que se va a hacer es con las ciudadanas y con los ciudadanos, y no van a hacer como los demás partidos que ya están buscando aliarse.

Así mismo, Eugenia Bautista Dávila integrante de la Estructura de MC señaló que no hay diferencias con Marcos Bravo “jamás la habrá, porque en el proyecto que nosotros venimos trabajando siempre hemos creído en el trabajo y en la unidad”; y que en el proyecto Davilista “caben todos”.

Estas declaraciones fueron en el marco de la instalación de la comisión operativa municipal en donde se le entregó Atalo Fidencio Benítez Mariano su nombramiento como comisionado en Valle Nacional, a quien le encomendaron realizar un buen trabajo en este municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario