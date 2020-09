Viable poner en operación al ISSSTE de Acatlán: Irineo Molina

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes el diputado federal Irineo Molina Espinoza visitó las instalaciones del centro de salud del ISSSTE que se construyó hace 3 años en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

Acompañado del subdelegado médico estatal, Cristian Juárez Reyes y el presidente municipal Adán Maciel Sosa, se lograron grandes avances y existe una gran posibilidad de ponerla en operación en breve.

El ISSSTE verificará la razón por la que no se finalizó el equipamiento y el personal, mientras que el gobierno municipal corregirá los daños que presente el inmueble a causa del tiempo y falta de uso.

¡Juntos logramos más!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario